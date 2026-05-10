Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 10 мая 2026Россия

В РПЦ не увидели проблем в популярности священников у девушек

Представитель РПЦ Кипшидзе не счел порочной популярность священников у девушек
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fortton / Shutterstock / Fotodom

В популярности у девушек священников нет ничего порочного, потому что последние всячески избегают того, чтобы вызывать соблазны. Об этом в комментарии Shot рассказал зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Также он подчеркнул, что батюшки, в первую очередь, — люди в сане, поэтому в любом образе в социальных сетях они должны соблюдать правила приличия. Нынешние практики привлечения к богу с помощью соцсетей он сравнил с книгопечатанием, которое сделало книги доступнее и стало важнейшим инструментом миссионерской деятельности.

По словам Кипшидзе, во многих приходах число прихожан растет за счет молодежи, которая ознакомилась с блогами священников.

Что касается руководства РПЦ, то оно старается помочь пастырям делать популярный контент. Для этого даже создан совет священников-блогеров, где они обмениваются опытом и вырабатывают правила.

Ранее Кипшидзе рассказал, что народный обычай битья яиц на Пасху не несет никакой религиозной окраски, а если человек не видит в празднике ничего, кроме этой традиции и украшения куличей, то есть утратил представление о подлинном смысле события, то «это очень печально».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    В РПЦ не увидели проблем в популярности священников у девушек

    Курьер решил порыбачить перед работой и установил уникальный рекорд

    Самолет экстренно сел в российском городе из-за неисправности

    Решивший усыновить троих детей Лепс посетил детские дома Донбасса

    Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после слов Путина

    Раскрыт минимальный платеж по ипотеке в Москве

    На заводе Toyota в России начнут собирать машины нового автобренда

    Союзники Украины признали невозможность Киева достичь одной цели в конфликте с Россией

    Роднина выразила свое отношение к уехавшей из России Исинбаевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok