В РПЦ не увидели проблем в популярности священников у девушек

Представитель РПЦ Кипшидзе не счел порочной популярность священников у девушек

В популярности у девушек священников нет ничего порочного, потому что последние всячески избегают того, чтобы вызывать соблазны. Об этом в комментарии Shot рассказал зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Также он подчеркнул, что батюшки, в первую очередь, — люди в сане, поэтому в любом образе в социальных сетях они должны соблюдать правила приличия. Нынешние практики привлечения к богу с помощью соцсетей он сравнил с книгопечатанием, которое сделало книги доступнее и стало важнейшим инструментом миссионерской деятельности.

По словам Кипшидзе, во многих приходах число прихожан растет за счет молодежи, которая ознакомилась с блогами священников.

Что касается руководства РПЦ, то оно старается помочь пастырям делать популярный контент. Для этого даже создан совет священников-блогеров, где они обмениваются опытом и вырабатывают правила.

Ранее Кипшидзе рассказал, что народный обычай битья яиц на Пасху не несет никакой религиозной окраски, а если человек не видит в празднике ничего, кроме этой традиции и украшения куличей, то есть утратил представление о подлинном смысле события, то «это очень печально».