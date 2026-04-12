В РПЦ предостерегли россиян в отношении одной пасхальной традиции

На Пасху существует народный обычай битья яиц, но он не несет никакой религиозной окраски, напомнил зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Представитель РПЦ отметил, что с любым праздником связано множество народных обычаев, но самое главное, чтобы за ними не терялся подлинный смысл того или иного события.
«В случае с Пасхой смысл этого праздника заключается в сопереживании пути Иисуса, его страданий, смерти и разделение радости о его воскресении, которое дарует человеку свободу над страстями, свободу над грехом и открывает для него путь в царство небесное. Если же мы кроме битья яиц и украшения куличей ничего не видим в Пасхе, то к сожалению, это очень печально», — предупредил Кипшидзе.
Ранее в РПЦ высказали отношение к дорогим куличам на Пасху. По мнению церкви, если кто-то имеет большое количество свободных финансовых средств, их лучше потратить не на роскошный кулич, а на то, чтобы помочь тем, кто нуждается и не имеет вообще никакой возможности отметить праздник Пасхи.