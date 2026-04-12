В РПЦ предостерегли россиян в отношении одной пасхальной традиции

Представитель РПЦ Кипшидзе: Битье яиц не несет никакой религиозной окраски

На Пасху существует народный обычай битья яиц, но он не несет никакой религиозной окраски, напомнил зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Представитель РПЦ отметил, что с любым праздником связано множество народных обычаев, но самое главное, чтобы за ними не терялся подлинный смысл того или иного события.

«В случае с Пасхой смысл этого праздника заключается в сопереживании пути Иисуса, его страданий, смерти и разделение радости о его воскресении, которое дарует человеку свободу над страстями, свободу над грехом и открывает для него путь в царство небесное. Если же мы кроме битья яиц и украшения куличей ничего не видим в Пасхе, то к сожалению, это очень печально», — предупредил Кипшидзе.

Ранее в РПЦ высказали отношение к дорогим куличам на Пасху. По мнению церкви, если кто-то имеет большое количество свободных финансовых средств, их лучше потратить не на роскошный кулич, а на то, чтобы помочь тем, кто нуждается и не имеет вообще никакой возможности отметить праздник Пасхи.