Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:36, 12 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В РПЦ предостерегли россиян в отношении одной пасхальной традиции

Представитель РПЦ Кипшидзе: Битье яиц не несет никакой религиозной окраски
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Кирилл Каллиников / Фотохост-агентство РИА Новости

На Пасху существует народный обычай битья яиц, но он не несет никакой религиозной окраски, напомнил зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Представитель РПЦ отметил, что с любым праздником связано множество народных обычаев, но самое главное, чтобы за ними не терялся подлинный смысл того или иного события.

«В случае с Пасхой смысл этого праздника заключается в сопереживании пути Иисуса, его страданий, смерти и разделение радости о его воскресении, которое дарует человеку свободу над страстями, свободу над грехом и открывает для него путь в царство небесное. Если же мы кроме битья яиц и украшения куличей ничего не видим в Пасхе, то к сожалению, это очень печально», — предупредил Кипшидзе.

Ранее в РПЦ высказали отношение к дорогим куличам на Пасху. По мнению церкви, если кто-то имеет большое количество свободных финансовых средств, их лучше потратить не на роскошный кулич, а на то, чтобы помочь тем, кто нуждается и не имеет вообще никакой возможности отметить праздник Пасхи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok