В РПЦ высказали отношение к дорогим куличам на Пасху

Представитель РПЦ Кипшидзе предостерег покупающих дорогие куличи на Пасху

Праздник Пасхи по своему духу исключает превозношение одних людей над другими, в том числе и по признаку материального достатка, напомнил зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению церкви, если кто-то имеет большое количество свободных финансовых средств, их лучше потратить не на роскошный кулич, а на то, чтобы помочь тем, кто нуждается и не имеет вообще никакой возможности отметить праздник Пасхи, сказал Кипшидзе.

«Я уже говорил и повторю, что если у человека есть сто тысяч на кулич, то лучше купить сто куличей по тысяче и передать их в зону СВО, в больницу, в места лишения свободы или другим людям, которые нуждаются в этом», — объяснил представитель РПЦ.

Ранее в РПЦ призвали верующих проявлять умеренность при покупке пасхальных куличей и не тратить на них чрезмерные суммы. Праздничная выпечка не должна становиться показателем достатка или способом подчеркнуть социальный статус.