Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 8 апреля 2026Россия

В РПЦ осудили покупку роскошных куличей за «бешеные деньги»

Представитель РПЦ Кипшидзе: Куличи не должны быть символом богатства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали верующих проявлять умеренность при покупке пасхальных куличей и не тратить на них чрезмерные суммы. С таким заявлением выступил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, праздничная выпечка не должна становиться показателем достатка или способом подчеркнуть социальный статус.

«Куличи не должны быть символом богатства, скажем так, социального превосходства, когда одни люди могут приобрести кулич за бешеные деньги, а другие не могут. Христос пострадал и воскрес для всех, безотносительно размера их кошелька», — отметил он.

Кипшидзе добавил, что, по мнению церкви, верующим стоит подходить к празднику более осознанно. Даже при наличии средств, считает представитель РПЦ, лучше направить деньги на помощь другим. В частности, он предложил жертвовать куличи тем, кто не может позволить себе их покупку.

«Поэтому мы призываем к умеренности, считаем, что если человек действительно верующий, то он, даже имея необходимые средства, не будет покупать кулич за неадекватную сумму денег, а лучше пожертвует эти деньги», — подчеркнул он.

Ранее врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление яйцами на Пасху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану с одним уточнением

    У бывшего сенатора России захотели забрать имущество

    Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

    В России назвали возможные сроки снятия ограничений на посещение Ближнего Востока

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok