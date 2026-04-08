В РПЦ осудили покупку роскошных куличей за «бешеные деньги»

Представитель РПЦ Кипшидзе: Куличи не должны быть символом богатства

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали верующих проявлять умеренность при покупке пасхальных куличей и не тратить на них чрезмерные суммы. С таким заявлением выступил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, праздничная выпечка не должна становиться показателем достатка или способом подчеркнуть социальный статус.

«Куличи не должны быть символом богатства, скажем так, социального превосходства, когда одни люди могут приобрести кулич за бешеные деньги, а другие не могут. Христос пострадал и воскрес для всех, безотносительно размера их кошелька», — отметил он.

Кипшидзе добавил, что, по мнению церкви, верующим стоит подходить к празднику более осознанно. Даже при наличии средств, считает представитель РПЦ, лучше направить деньги на помощь другим. В частности, он предложил жертвовать куличи тем, кто не может позволить себе их покупку.

«Поэтому мы призываем к умеренности, считаем, что если человек действительно верующий, то он, даже имея необходимые средства, не будет покупать кулич за неадекватную сумму денег, а лучше пожертвует эти деньги», — подчеркнул он.

