11:38, 8 апреля 2026

Врач предупредила об опасных последствиях злоупотребления яйцами на Пасху

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление яйцами на Пасху. Об этой опасности она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

По ее словам, если за короткое время съесть много яиц, особенно в сочетании с жирной пищей, могут появиться тяжесть, вздутие и дискомфорт. Это особенно актуально после длительного поста, когда организм адаптирован к более легкой пище.

Эндокринолог также отметила, что при наличии хронических заболеваний печени и почек стоит есть яйца с осторожностью, поскольку они увеличивают нагрузку на эти органы.

Врач добавила, что нужно следить не столько за количеством съеденных яиц, сколько за общей калорийностью рациона. По ее словам, даже если человек ест допустимые продукты, но в большом количестве и регулярно переедает, это может ухудшать самочувствие и грозить лишним весом.

«Важно понимать: сами по себе яйца — питательный и безопасный продукт. Однако, как и в случае с любой пищей, значение имеет не только качество, но и количество, а также общий контекст питания», — объяснила Одерий.

Ранее диетолог и нутрициолог Софья Кованова рассказала, что кофе принесет максимальную пользу, если пить его после завтрака. По ее словам, натощак напиток иногда вызывает изжогу и другие неприятные симптомы.

