Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Россиянам раскрыли секрет полезной первой чашки кофе

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Диетолог и нутрициолог Софья Кованова рассказала, как правильно пить первую чашку кофе, чтобы она приносила пользу и не вредила организму. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Ковановой, секрет полезного утреннего кофе заключаетсяв том, чтобы пить его после завтрака или хотя бы вместе с ним. Она уточнила, что напиток допустим и на голодный желудок, но с ограничениями. «Кофе можно пить натощак, если нет гастрита, рефлюкса или повышенной кислотности», — считает эксперт.

При наличии таких проблем диетолог посоветовала воздерживаться до еды не только от кофеина, но и, например, от воды с лимоном.

Специалистка добавила, что важно не злоупотреблять кофе и соблюдать умеренность. Суточная доза не должна превышать 300-400 миллилитров, при этом последнюю чашку лучше выпивать минимум за шесть часов до сна.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok