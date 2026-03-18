Россиянам раскрыли секрет полезной первой чашки кофе

Диетолог Кованова посоветовала пить кофе после завтрака

Диетолог и нутрициолог Софья Кованова рассказала, как правильно пить первую чашку кофе, чтобы она приносила пользу и не вредила организму. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Ковановой, секрет полезного утреннего кофе заключаетсяв том, чтобы пить его после завтрака или хотя бы вместе с ним. Она уточнила, что напиток допустим и на голодный желудок, но с ограничениями. «Кофе можно пить натощак, если нет гастрита, рефлюкса или повышенной кислотности», — считает эксперт.

При наличии таких проблем диетолог посоветовала воздерживаться до еды не только от кофеина, но и, например, от воды с лимоном.

Специалистка добавила, что важно не злоупотреблять кофе и соблюдать умеренность. Суточная доза не должна превышать 300-400 миллилитров, при этом последнюю чашку лучше выпивать минимум за шесть часов до сна.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.