14:57, 10 мая 2026Мир

Более 13 человек пострадали из-за распыления химического вещества в Японии

Маргарита Щигарева
Кадр: @Tump_Fact_News

Пассажиры поезда пострадали из-за распыления неизвестного химического вещества в японском Кавасаки — пригороде Токио. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что на станции Кавасаки пассажирам внезапно стало плохо: у них появился сильный кашель, трудности с дыханием и обильное слезотечение. На место выехала скорая помощь, трех человек — семью с годовалым ребенком — госпитализировали. При этом всего, по данным издания, от распыления химвещества пострадали более 13 человек.

«Сотрудники химических служб проводят на станции обработку. Движение на одной из линий метро приостановлено», — говорится в публикации. Также проводится поиск неизвестного, распылившего вещество.

Ранее сообщалось, что в Бийске Алтайского края восьмиклассник распылил перцовый баллончик в классе, некоторым ученикам понадобилась медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

