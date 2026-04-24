Российский школьник залил перцем одноклассников

В Бийске завели дело на распылившего перцовый баллончик в классе школьника

В городе Бийск Алтайского края возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за действий ученика восьмого класса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, юноша пришел в класс и распылил перцовый баллончик. Некоторым залитым перцем ученикам понадобилась медицинская помощь. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

