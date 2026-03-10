Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 10 марта 2026Россия

Российского подростка ударили ногой в лицо и поставили на колени перед камерой

В Свердловской области подростка ударили ногой в лицо и поставили на колени
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Свердловской области подросток ударил школьника ногой в лицо и поставил его на колени перед камерой. Об этом пишет Е1.RU.

Избиение происходило в гаражах. Как видно на опубликованных кадрах, подросток ударил школьника ногой по лицу, заставил встать на колени и продолжил наносить удары по голове.

По словам местных жителей, подросток не впервые становится участником конфликтов. Он якобы часто избивает сверстников и младшеклассников, а также хвастается кражами из магазинов.

По данным издания, нападавшему 15 лет, но учится он в седьмом классе из-за того, что оставался на второй год. Мальчик воспитывается в многодетной семье, его родители в разводе.

В беседе с журналистами мать рассказала, что узнала о произошедшем после того, как в сети появилось видео, на котором ее сын избивает мальчика. «Конечно, я считаю, что это перебор. По словам сына, он вступился за девочку. Тот мальчик [которого избивали] ударил ее», — пояснила россиянка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в Ангарске подростки поставили школьника на колени и заставили просить о прощении «с уважением». Происходящее снимали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

    Украина предложила «немедленные действия» по Ирану

    Главы «Роскосмоса» и НАСА встретятся

    Шок мирового рынка нефти назвали крупнейшим в истории

    Россиянам перечислили простые способы снизить расход топлива

    Российского подростка ударили ногой в лицо и поставили на колени перед камерой

    Google выписали многомиллионный штраф в России

    В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов за 2025 год

    От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

    Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok