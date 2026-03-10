Российского подростка ударили ногой в лицо и поставили на колени перед камерой

В Свердловской области подросток ударил школьника ногой в лицо и поставил его на колени перед камерой. Об этом пишет Е1.RU.

Избиение происходило в гаражах. Как видно на опубликованных кадрах, подросток ударил школьника ногой по лицу, заставил встать на колени и продолжил наносить удары по голове.

По словам местных жителей, подросток не впервые становится участником конфликтов. Он якобы часто избивает сверстников и младшеклассников, а также хвастается кражами из магазинов.

По данным издания, нападавшему 15 лет, но учится он в седьмом классе из-за того, что оставался на второй год. Мальчик воспитывается в многодетной семье, его родители в разводе.

В беседе с журналистами мать рассказала, что узнала о произошедшем после того, как в сети появилось видео, на котором ее сын избивает мальчика. «Конечно, я считаю, что это перебор. По словам сына, он вступился за девочку. Тот мальчик [которого избивали] ударил ее», — пояснила россиянка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в Ангарске подростки поставили школьника на колени и заставили просить о прощении «с уважением». Происходящее снимали на видео.