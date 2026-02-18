Реклама

Россия
10:13, 18 февраля 2026Россия

В России подростки поставили школьника на колени и заставили просить о прощении

В Ангарске подростки поставили школьника на колени
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В Ангарске подростки поставили школьника на колени. Видеозапись опубликовал Тelegram-канал Babr Mash.

На кадрах молодой человек стоит на коленях в снегу, склонив голову. Голос за кадром приказывает ему извиниться «с уважением». «Леха, прости», — говорит тот.

Затем один из подросков избивает школьника и называет его «чертом» за попытку прикрыться от летящих на него ударов.

Ранее в Амурской области 14-летняя девочка избила сверстницу. Очередное проявление подростковой жестокости также было снято на видео.

