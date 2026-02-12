Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:45, 12 февраля 2026Россия

Российская школьница зверски избила сверстницу на камеру

Майя Назарова

В Амурской области 14-летняя школьница на камеру зверски избила сверстницу. Ролик с издевательствами над юной россиянкой опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленных кадрах видно, как школьница наносит удары по голове и телу лежащей девочки. Она буквально вколачивает несчастную в землю. При этом компания подростков со смехом наблюдает за происходящим и подначивает обидчицу продолжать.

По данным издания, агрессивная школьница состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Пострадавшая девочка сняла побои. Ее семья обратилась в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что школьника из Нижегородской области толпой избили после длительной травли.

Еще раньше в Новосибирске толпа подростков в возрасте 15 и 16 лет окружила и избила второклассника.

