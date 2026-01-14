Реклама

16:54, 14 января 2026Россия

Российского школьника толпой избили до потери сознания после длительной травли

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Девятиклассника из Нижегородской области толпой избили до потери сознания после длительной травли. Об этом пишет NewsNN.

По предварительным данным, врачи диагностировали у избитого подростка сотрясение мозга и обширную гематому на лице. По словам матери мальчика, тот на протяжении месяца подвергался травле со стороны сверстников.

Издание также обратило внимание и на другую версию произошедшего. В социальных сетях, в частности, обсуждается, что подросток якобы сам подвергал буллингу младших девочек, а сверстники за них заступались.

В ситуации разбираются правоохранительные органы. Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков также взял ситуацию на личный контроль. По словам чиновника, в школе начала работу комиссия, которая выясняет, был ли это случай травли. В частности, проводятся разъяснительные беседы с учащимися и их родителями.

Ранее в Новосибирске толпа подростков в возрасте 15 и 16 лет окружила и избила второклассника. Это попало на видео.

