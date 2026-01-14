Российского школьника толпой избили до потери сознания после длительной травли

Школьника из Нижегородской области толпой избили после длительной травли

Девятиклассника из Нижегородской области толпой избили до потери сознания после длительной травли. Об этом пишет NewsNN.

По предварительным данным, врачи диагностировали у избитого подростка сотрясение мозга и обширную гематому на лице. По словам матери мальчика, тот на протяжении месяца подвергался травле со стороны сверстников.

Издание также обратило внимание и на другую версию произошедшего. В социальных сетях, в частности, обсуждается, что подросток якобы сам подвергал буллингу младших девочек, а сверстники за них заступались.

В ситуации разбираются правоохранительные органы. Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков также взял ситуацию на личный контроль. По словам чиновника, в школе начала работу комиссия, которая выясняет, был ли это случай травли. В частности, проводятся разъяснительные беседы с учащимися и их родителями.

Ранее в Новосибирске толпа подростков в возрасте 15 и 16 лет окружила и избила второклассника. Это попало на видео.