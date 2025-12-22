Толпа российских подростков окружила и избила второклассника

В Новосибирске толпа подростков окружила и избила второклассника

В Новосибирске толпа подростков в возрасте 15 и 16 лет окружила и избила второклассника. Об этом пишет NGS.RU.

По данным издания, инцидент произошел в торговом центре. По словам очевидцев, мальчик без присмотра взрослых бегал по торговому центру в российском городе и обзывал девочек-подростков. Сначала его попытались вывести из здания работники, но он от них якобы убежал. Позднее его на улице избили подростки.

Момент нападения на второклассника попал на видео. На опубликованных Telegram-каналом «Инцидент Новосибирск» кадрах видно, как сначала одна из девочек дает пощечину школьнику в торговом зале. На следующем кадре мальчик уже лежит в сугробе в окружении нескольких подростков, которые его пинали, плачет и кричит: «Не надо, пожалуйста». После вопроса школьника, за что его бьют, последовал еще один удар ногой.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего школьника, который регулярно подвергался буллингу. Побитый ребенок сам дошел до больницы.