Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 7 мая 2025Россия

Российские школьники толпой избили младшеклассника

В Санкт-Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего школьника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего школьника, который регулярно подвергался буллингу. Об этом сообщает 78.ru.

Младшеклассника подловили возле заднего выхода с территории школы и избили. По данным издания, до этого его долгое время травили и цепляли другие ученики.

Ребенок сам дошел до больницы, где у него диагностировали ушиб правой стопы, множественные ссадины и ушибы верхних конечностей, правой лопатки, а также нижней челюсти. Его родители уже написали заявление в правоохранительные органы и обратились к руководству школы.

Ранее в Иркутской области школьники заставили мальчика встать на колени и побили его, снимая происходящее на камеру. Сообщалось, что конфликт произошел якобы из-за оскорбления матери одного из старшеклассников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о поручении Путина выбрать цели для «Орешника» в Киеве

    В США назвали один вид российского оружия проблемой для ВСУ

    Новый канцлер Германии ответил на критику со стороны США

    Орбакайте впервые высказалась об СВО

    В России пообещали награду в миллион рублей за поимку маньяка

    Экстремально похудевшая рэперша Lizzo появилась на Met Gala с новым имиджем

    России предсказали исчезновение гипермаркетов и торговых центров

    Генерал раскрыл способ проникновения дронов ВСУ в Подмосковье

    Стало известно о возобновлении переговоров по «Силе Сибири-2»

    Крупнейшая российская авиакомпания заявила о задержках рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости