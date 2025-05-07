Российские школьники толпой избили младшеклассника

В Санкт-Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего школьника

В Санкт-Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего школьника, который регулярно подвергался буллингу. Об этом сообщает 78.ru.

Младшеклассника подловили возле заднего выхода с территории школы и избили. По данным издания, до этого его долгое время травили и цепляли другие ученики.

Ребенок сам дошел до больницы, где у него диагностировали ушиб правой стопы, множественные ссадины и ушибы верхних конечностей, правой лопатки, а также нижней челюсти. Его родители уже написали заявление в правоохранительные органы и обратились к руководству школы.

Ранее в Иркутской области школьники заставили мальчика встать на колени и побили его, снимая происходящее на камеру. Сообщалось, что конфликт произошел якобы из-за оскорбления матери одного из старшеклассников.