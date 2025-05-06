Российские школьники заставили младшеклассника встать на колени и побили его перед камерой

В Иркутской области школьники заставили мальчика встать на колени и побили его

В Иркутской области школьники заставили младшеклассника встать на колени и побили его, снимая происходящее на видео. Ролик опубликовал Babr Mash в Telegram.

По данным канала, конфликт произошел якобы из-за того, что мальчик оскорбил маму одного из старшеклассников.

На кадрах видно, как школьника принуждают встать на колени перед камерой и извиниться, но тот отказывается. Тогда несколько подростков поставили его на колени силой, а затем заставили надувать щеки, после чего по очереди подходили к нему и отвешивали оплеухи. Мальчик в этот момент плакал.

Mash утверждает, что подростков уже нашли. Одному из них — тому, кто снимал — 12 лет. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Рязанской области подростки поставили девочку на колени из-за того, что она якобы оскорбила мать одного из школьников, после чего те принудили ее принести извинения.