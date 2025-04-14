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11:20, 14 апреля 2025Россия

В России подростки поставили девочку на колени, заставили извиняться и сняли на видео

В Рязанской области подростки поставили девочку на колени, сняв ее на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Рязанской области подростки поставили девочку на колени. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На кадрах на протяжении шести минут подростки выясняют отношения — из их разговора следует, что школьница оскорбила мать одного из них. Затем они принуждают девочку опуститься на колени, после чего та приносит извинения.

Канал связывает видео с миграционной тематикой, а подростков называет «малолетними мастурбеками». Вероятно, он имеет в виду их национальность. Однако в сообщении Следственного комитета сведений о национальной принадлежности попавших на видео людей не сообщается.

Ранее в России школьника поставили на колени. Он снял хиджаб со сверстницы — после этого ему пришлось объясняться за свои действия перед ее земляками.

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