В России подростки поставили девочку на колени, заставили извиняться и сняли на видео

В Рязанской области подростки поставили девочку на колени, сняв ее на видео

В Рязанской области подростки поставили девочку на колени. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На кадрах на протяжении шести минут подростки выясняют отношения — из их разговора следует, что школьница оскорбила мать одного из них. Затем они принуждают девочку опуститься на колени, после чего та приносит извинения.

Канал связывает видео с миграционной тематикой, а подростков называет «малолетними мастурбеками». Вероятно, он имеет в виду их национальность. Однако в сообщении Следственного комитета сведений о национальной принадлежности попавших на видео людей не сообщается.

Ранее в России школьника поставили на колени. Он снял хиджаб со сверстницы — после этого ему пришлось объясняться за свои действия перед ее земляками.