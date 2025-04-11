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11:30, 11 апреля 2025Россия

В России мальчика поставили на колени из-за снятого со сверстницы хиджаба и сняли на видео

В России мальчик снял со сверстницы хиджаб, его поставили за это на колени
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В России мальчика поставили на колени из-за внимания к сверстнице. Ролик с его участием опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

На кадрах школьник просит прощения за совершенный им поступок. Голос за кадром уточняет, чего именно обещает не делать мальчик. «Ты точно не будешь снимать хиджаб?» — говорит неизвестный. «Да», — отвечает ребенок, продолжающий стоять на коленях.

Когда именно был снят ролик, не уточняется. По информации канала, он был снят детьми мигрантов.

Ранее аналогичный случай произошел в Красноярске, где дети мигрантов поставили восьмилетнего ребенка на колени. Они заставили мальчика извиняться за свои слова. По словам матери школьника, обидчики его сына угрожали обнародовать запись.

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