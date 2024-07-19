В России дети мигрантов поставили восьмилетнего мальчика на колени и заставили извиняться

В Красноярске дети мигрантов поставили на колени восьмилетнего мальчика

В Красноярске дети мигрантов поставили на колени восьмилетнего мальчика, заставили извиняться и сняли происходящее на видео. Об этом рассказала мать ребенка в беседе с ТВК.

По словам россиянки, 15 июля ее сын с другом-дошкольником гуляли на улице, когда к ним подошла группа мигрантов в возрасте до 12 лет. Между детьми произошел конфликт. «Ребята начали друг друга обзывать. В какой-то момент они столпились вокруг и начали гонять моего сына с его другом. Поймали, поставили на колени и заставили просить прощения», — заявила женщина.

Этот момент попал на камеру наблюдения. Как утверждает мать мальчика, двое детей приезжих также снимали происходящее на видео и угрожали выложить запись на YouTube. «Один спрашивал: "Будем ли их сейчас избивать?" — и просил ставить лайки», — сообщила она.

В происходящее вмешались двое подростков, проходящих мимо, голоса которых услышала местная жительница. Она подошла к детям, после чего они разбежались.

Как рассказала мать поставленного на колени мальчика, она хотела обсудить все с родителями детей, заставивших ее сына извиняться. Однако мигранты сами пришли к подъезду россиян, когда на улице было уже темно, и вызывали их на разговор. Позже к приезжим присоединились их родственники. Родители униженного ребенка побоялись выходить.

Россиянка добавила, что после того, как мигрантам показали видео, одна из матерей начала предлагать 30 тысяч рублей или любой телефон. «Мы, естественно, отказались. Другие родители тоже просили не обращаться в полицию, хотели мирно решить, говорили, что у них нет гражданства», — поделилась она.

Теперь, по словам, женщины, ее сын боится выходить на прогулку. Она добавила, что написала заявление в правоохранительные органы. В полиции эту информацию подтвердили, сообщив, что проводится проверка.

Встречное заявление написала и мать восьмилетнего мальчика из группы мигрантов. Женщина заявила, что ее сыну причинили телесные повреждения.

Ранее в одном их парков Санкт-Петербурга дети мигрантов избили подростка, который перед этим произнес лозунг националистов. В потасовку вмешалась проходящая мимо женщина, которая атаковала нападавших из перцового баллончика. На инцидент отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил городскому главку ведомства возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах случившегося.

