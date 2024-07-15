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13:19, 15 июля 2024Россия

В Петербурге дети мигрантов избили подростка за лозунг «Россия для русских»

В Петербурге дети мигрантов избили подростка за лозунг националистов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге дети мигрантов избили подростка. По предварительным данным, перед этим мальчик произнес лозунг националистов «Россия для русских» (лозунг «Россия для русскихъ», размещенный в интернет-ресурсе www.russiansymbol.ru, внесен в Федеральный список экстремистских материалов), сообщает издание «Регнум» в Telegram.

По данным канала, потасовка произошло в одном из городских парков. На помощь россиянину пришла девушка. Она залила детей иностранцев струей перцового аэрозоля.

На случившееся отреагировал глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Он получил городскому главку СК возбудить уголовное дела и представить доклад об обстоятельствах случившегося.

Ранее на детей мигрантов жаловались жители Челябинска. По словам матери одного из первоклассников, ее ребенка запугали до такой степени, что он был вынужден всюду ходить за учителем. После одного из ударов мальчика отвезли в больницу на скорой помощи.

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      Алан Босиков
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