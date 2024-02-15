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13:47, 15 февраля 2024Россия

В российском регионе пожаловались на избивающих сверстников детей мигрантов

В Челябинске родители пожаловались на детей мигрантов, избивающих сверстников

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Челябинске родители учеников школы №30 пожаловались на то, что их детей избивают дети мигрантов. О записанном горожанами видеообращении рассказывает Ura.ru.

По словам матери одного из первоклассников, ее ребенка запугали до такой степени, что он был вынужден всюду ходить за учителем. После одного из нанесенных ее сыну ударов мальчика отвезли в больницу на автомобиле скорой помощи, добавила она.

Горожане утверждают, что дети, которые «толком не разговаривают по-русски», нападают не только на мальчиков, но и на девочек. При этом, по словам одной из жительниц города, родители этих детей тоже ведут себя агрессивно и угрожают в случае, если с их детьми что-либо случится.

Происходящим в школе заинтересовалась прокуратура. Власти региона отказались считать конфликт межэтническим. «Я бы не оценивала этот конфликт как межнациональный», — заявила вице-губернатор Ирина Гехт.

Ранее в Нижнем Тагиле дети мигрантов толпой избили девочку. Во время общения со старшеклассниками мэр города Владислав Пинаев назвал случившееся рядовым событием и отметил, что внимание к конфликту было привлечено исключительно из-за его межнациональной составляющей. После этого глава города сообщил о поступивших в его адрес угрозах.

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      Алан Босиков
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