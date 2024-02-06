В Нижнем Тагиле дети мигрантов избили девочку. Мэр назвал это рядовым событием, а потом пожаловался на угрозы

Мэр Нижнего Тагила назвал рядовым событием избиение девочки детьми мигрантов

Избиение школьницы не считается чем-то особенным, заявил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его мнению, случившееся является рядовым событием.

На встрече со старшеклассниками в рамках проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего» чиновник отметил, что внимание к произошедшему было приковано из-за межнациональной составляющей. При этом Пинаев обратил внимание на то, что под сообщением об избиении девочки было оставлено 290 комментариев с украинских аккаунтов.

Владислав Пинаев Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Впоследствии Пинаев заявил, что его ответ был слишком эмоциональным. «Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким», — написал он.

Мэр города подчеркнул, что инцидент с первого дня был у него на контроле, однако он не давал ему правовую оценку, так как это компетенция следственных органов.

Избиение школьницы снимала мать мальчиков

Инцидент произошел незадолго до Нового года. 29 декабря двое детей мигрантов жестоко избили 11-летнюю сироту напротив 56-й школы, в это время мать подростков снимала происходящее на видео. Девочка, которая попала под руку братьев, была их одноклассницей, ее госпитализировали с травмами живота и сотрясением мозга.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, а против их родителей — дело об административном правонарушении за ненадлежащее воспитание детей.

Детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков, комментируя слова чиновника, заявил, что любой конфликт детей не является рядовой и банальной вещью. «Мы разбирались, со всеми участниками встречались: и с девочкой, и с другими. В этом конфликте лежит социально-педагогическая история», — заявил он.

При этом Мороков отказался называть причину конфликта, так как это касается личной жизни школьников, преподавателей и родителей.