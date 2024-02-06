В России мэр города назвал избиение школьницы детьми мигрантов рядовым событием

Мэр Нижнего Тагила Пинаев назвал избиение школьницы рядовым событием

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев не считает чем-либо особенным избиение школьницы детьми мигрантов. Об этом он рассказал на встрече со старшеклассниками в рамках проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего». Фрагмент беседы главы города с детьми опубликовало сообщество «Агентство новостей "Между строк"» во «ВКонтакте».

29 января в Нижнем Тагиле двое детей мигрантов избили пятиклассницу. В это время мать мальчиков снимала происходящее на видео.

По словам Пинаева, случившееся является рядовым событием. Внимание к конфликту было приковано из-за его межнациональной составляющей, отметил мэр Нижнего Тагила. Он также заявил, что под сообщением об избиении школьницы было оставлено 290 комментариев с украинских аккаунтов.

Telegram-канал Shot сообщал, что избитую детьми мигрантов пятиклассницу госпитализировали с травмами живота и сотрясением мозга. При этом начальник местного отдела полиции в соцсетях описал ситуацию как скандал, «раздутый из ничего». После негативной реакции пользователей полицейский удалил опубликованное им сообщение.

Ранее в Петербурге суд постановил выдворить из России мигрантов, дети которых потушили Вечный огонь. К административной ответственности привлекли родителей школьников.

