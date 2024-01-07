В России мигрантка снимала на видео избиение 11-летней сироты ее детьми

SHOT: в Нижнем Тагиле дети мигрантов жестоко избили 11-летнюю сироту

В Нижнем Тагиле двое детей мигрантов жестоко избили 11-летнюю сироту. В это время мать подростков снимала происходящее на видео, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, все произошло незадолго до Нового года. Под руку братьев попала одноклассница, ее госпитализировали с травмами живота и сотрясением мозга.

В соцсетях заместитель начальника местного отдела полиции описал ситуацию как скандал, «раздутый из ничего». После негативной реакции горожан, которые стали оставлять комментарии под записью, полицейский удалил ранее опубликованное им сообщение.

Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, а против их родителей — дело об административном правонарушении за ненадлежащее воспитание детей.

Ранее в Новосибирской области начали проверку в отношении семьи мигрантов из Таджикистана, дети которых бросали камни в учительницу.