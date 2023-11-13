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13:45, 13 ноября 2023Россия

Бросавших в учительницу камни детей-мигрантов выдворят из России

В Новосибирске мигрантов, бросавших камни в учительницу, выдворят из России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Семью мигрантов из Таджикистана, дети которых в Новосибирске бросали камни в учительницу, выдворят из России за хулиганство. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в Telegram-канале.

Прокурорская проверка в городе началась после того, как в сети появились сообщения о том, что дети приезжих забросали камнями учителя, который проходил мимо по улице. Правоохранители впоследствии выяснили, что в 2023 году мать детей трижды привлекали к ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Уроженке из Таджикистана сократили срок пребывания в России и обязали покинуть страну за три дня. Она воспитывала сына и дочь 12 и 7 лет, но по приезде в Россию поставила на учет только себя. Отец детей остался на заработках в Таджикистане.

Ранее семью мигрантов из Азербайджана выдворили из России за то, что их сын избил ребенка в нижегородской школе. Помимо этого, их уличили в домогательствах.

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      Анастасия Шейкина
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