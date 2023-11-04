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07:44, 4 ноября 2023Россия

Выдворенных из России школьников-мигрантов уличили в домогательствах

«МК»: выдворенных из России школьников-мигрантов уличили в домогательствах

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Школьников-мигрантов, выдворенных из России, уличили в домогательствах. Это выяснил «Московский комсомолец» (МК).

Жительница Московского района в Нижнем Новгороде, где жили уроженцы Азербайджана, рассказала, что братья-восьмиклассники, несмотря на возраст, очень часто приставали к девушкам. Если же они получали отпор, то переходили к оскорблениям. Кроме того, школьники нередко дрались на улицах, при этом они были зачинщиками конфликта.

Мигранты привлекли внимание правоохранительных органов после того, как их сын избил ребенка в нижегородской школе. Как установили в полиции, глава семейства, 41-летний мужчина нарушил правила миграционного учета. Его супруга не выехала из России по истечении законного срока пребывания. 3 ноября МВД России сообщило, что всю семью выдворят из страны.

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      Марина Совина
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