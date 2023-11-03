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07:40, 3 ноября 2023Россия

Семью мигрантов выдворят из России после школьного конфликта

МВД выдворит из РФ семью мигрантов после конфликта в школе с участием их сына

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МВД России сообщило, что семью мигрантов выдворят из РФ после конфликта в школе с участием их сына. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

По решению суда иностранным гражданам за нарушения миграционного законодательства также назначено наказание в виде штрафов.

«Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», — говорится в сообщении ведомства.

Уроженцы Азербайджана привлекли внимание правоохранительных органов после того, как сын избил ребенка в школе №76 Московского района в Нижнем Новгороде. Как установили в полиции, глава семейства, 41-летний мужчина нарушил правила миграционного учета. Его супруга не выехала из России по истечении законного срока пребывания.

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