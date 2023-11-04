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08:23, 4 ноября 2023Россия

«Приставали к девушкам, хватали их». Что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России

В школе рассказали о поведении братьев-мигрантов, семью которых депортируют

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Школьников-мигрантов, выдворенных из России, уличили в домогательствах. Это выяснил «Московский комсомолец» (МК).

Жительница Московского района в Нижнем Новгороде, где жили уроженцы Азербайджана, рассказала, что братья-восьмиклассники, несмотря на возраст, очень часто приставали к девушкам и зачастую хватали их. Если же они получали отпор, то переходили к оскорблениям. Кроме того, школьники нередко дрались на улицах, при этом они были зачинщиками конфликта.

Одновременно с этим учителя отмечают, что мигранты хорошо учились, выполняли задания и посещали все уроки. Кроме того, они дружили с одноклассниками.

Поводом для выдворения стало нарушение законодательства

Уроженцы Азербайджана привлекли внимание правоохранительных органов после того, как их дети избили семиклассника в школьном туалете. На допросе они рассказали, что пустили в ход кулаки якобы за то, что тот «обидел пятиклассника».

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Позднее в полиции установили, что глава семейства, 41-летний мужчина, нарушил правила миграционного учета. Его супруга не выехала из России по истечении законного срока пребывания. Дети на учете вовсе не состояли.

3 ноября МВД России сообщило, что всю семью мигрантов, включая несовершеннолетних детей, выдворят из страны. По решению суда иностранным гражданам за нарушения миграционного законодательства также назначено наказание в виде штрафов.

В тот же день начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала о подготовке системы цифровых профилей для иностранцев, в которой будет заводиться вся информация о мигранте. «То есть мигрант должен будет заявить о том, что он намерен въехать в РФ. И это позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть», — объяснила представитель МВД.

Инцидент с избиением заинтересовал СК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьника. Ответственным за ход доследственных действий он назначил руководителя СУ по Нижегородской области Айрата Ахметшина.

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На фоне участившихся сообщений о приставаниях мигрантов к гражданам в Госдуме предложили высылать нарушителей. Так, депортировать иностранцев «первым же рейсом» предложил депутат Владислав Даванков. Его коллега, депутат Султан Хамзаев раскритиковал инициативу, заявив, что предложенные Даванковым меры не помогут решить проблему.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что большое количество приехавших в Россию иностранцев ведут себя добропорядочно и закон не нарушают. Он также указал, что действия правоохранительных органов в отношении иностранных граждан соответствуют характеру совершаемых мигрантами действий.

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      Марина Совина
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