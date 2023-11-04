«Приставали к девушкам, хватали их». Что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России

В школе рассказали о поведении братьев-мигрантов, семью которых депортируют

Школьников-мигрантов, выдворенных из России, уличили в домогательствах. Это выяснил «Московский комсомолец» (МК).

Жительница Московского района в Нижнем Новгороде, где жили уроженцы Азербайджана, рассказала, что братья-восьмиклассники, несмотря на возраст, очень часто приставали к девушкам и зачастую хватали их. Если же они получали отпор, то переходили к оскорблениям. Кроме того, школьники нередко дрались на улицах, при этом они были зачинщиками конфликта.

Одновременно с этим учителя отмечают, что мигранты хорошо учились, выполняли задания и посещали все уроки. Кроме того, они дружили с одноклассниками.

Поводом для выдворения стало нарушение законодательства

Уроженцы Азербайджана привлекли внимание правоохранительных органов после того, как их дети избили семиклассника в школьном туалете. На допросе они рассказали, что пустили в ход кулаки якобы за то, что тот «обидел пятиклассника».

Позднее в полиции установили, что глава семейства, 41-летний мужчина, нарушил правила миграционного учета. Его супруга не выехала из России по истечении законного срока пребывания. Дети на учете вовсе не состояли.

3 ноября МВД России сообщило, что всю семью мигрантов, включая несовершеннолетних детей, выдворят из страны. По решению суда иностранным гражданам за нарушения миграционного законодательства также назначено наказание в виде штрафов.

В тот же день начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала о подготовке системы цифровых профилей для иностранцев, в которой будет заводиться вся информация о мигранте. «То есть мигрант должен будет заявить о том, что он намерен въехать в РФ. И это позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть», — объяснила представитель МВД.

Инцидент с избиением заинтересовал СК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьника. Ответственным за ход доследственных действий он назначил руководителя СУ по Нижегородской области Айрата Ахметшина.

На фоне участившихся сообщений о приставаниях мигрантов к гражданам в Госдуме предложили высылать нарушителей. Так, депортировать иностранцев «первым же рейсом» предложил депутат Владислав Даванков. Его коллега, депутат Султан Хамзаев раскритиковал инициативу, заявив, что предложенные Даванковым меры не помогут решить проблему.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что большое количество приехавших в Россию иностранцев ведут себя добропорядочно и закон не нарушают. Он также указал, что действия правоохранительных органов в отношении иностранных граждан соответствуют характеру совершаемых мигрантами действий.