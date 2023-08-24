Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 24 августа 2023Россия

В Госдуме захотели высылать из страны «распускающих руки» мигрантов

Депутат ГД Даванков предложил высылать мигрантов за домогательства к россиянам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые Люди» Владислав Даванков предложил высылать мигрантов из России за оскорбительные домогательства в отношении граждан. Соответствующий законопроект уже был направлен на заключение правительства, пишут «Ведомости».

По словам Даванкова, россияне регулярно жалуются на приставания со стороны мигрантов, в особенности в летнее время. Он заявил, что в некоторых районах на улицу страшно выходить и детям, и взрослым. «В России такое поведение недопустимо. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать в тот же день, первым же рейсом», — считает парламентарий.

Разработанный законопроект предлагает внести изменения в статью 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, дополнив ее положением о наказании иностранных граждан за домогательство к окружающим штрафом от четырех до пяти тысяч рублей и депортацией.

Даванков подчеркнул, что «печальным подтверждением» необходимости данной меры стал случай с мигрантом, который ударил россиянку из-за длины ее шорт.

Материалы по теме:
«Рука осталась парализованной» Водитель маршрутки сбил москвичку и сбежал из страны. Как ей удалось найти и наказать его?
«Рука осталась парализованной»Водитель маршрутки сбил москвичку и сбежал из страны. Как ей удалось найти и наказать его?
26 августа 2022
«Подогревают друг друга в своем мачизме» Стычки кавказцев и русских происходят все чаще. Кто в этом виноват?
«Подогревают друг друга в своем мачизме»Стычки кавказцев и русских происходят все чаще. Кто в этом виноват?
11 ноября 2021

Речь идет о нападении уроженца одной из стран Средней Азии на жительницу подмосковного Красногорска, которая совершала пробежку. Мигрант объяснил, что ему не понравилась облегающая одежда россиянки. В свою очередь, пострадавшая рассказала, что мужчина преградил ей путь и ударил кулаком в лицо. Момент преследования бегуньи попал на видео.

В результате нападавшего задержали. В полиции он заявил, что пытался спасти женщину от греха. Также выяснилось, что ранее у мужчины диагностировали шизофрению.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?

    Врезавшимся в машину Гурулева автомобилем управляла сотрудница Счетной палаты

    В России оценили подорожание японских иномарок

    Боец «Азова» получил 24 года за обстрел жилых домов в ДНР

    В России раскритиковали идею госрегулирования цен на дизель

    Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН

    Иммунные клетки связали с регуляцией настроения

    Московский поэт назвал самый яркий аромат советского детства

    Военный рассказал об особенностях запрошенных Зеленским F-18

    Жители Подмосковья пожаловались на нашествие ядовитых пауков-ос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости