У избившего девушку под Москвой из-за шорт мигранта диагностировали шизофрению

«112»: у избившего девушку в Нахабино мигранта ранее диагностировали шизофрению

У 20-летнего мигранта, избившего девушку в подмосковном Нахабино из-за длины шорт, ранее диагностировали шизофрению. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, молодой человек прибыл из Таджикистана в Россию, чтобы лечить психическое расстройство. На протяжении года он находился в психоневрологическом диспансере, а после продолжил лечение амбулаторно.

Мигрант проживал в квартире у бабушки и дяди в Подмосковье. Как утверждает «112», накануне ему вызывали скорую психиатрическую помощь, однако врачи посчитали, что в госпитализации нет надобности. А уже утром 23 августа он напал на 22-летнюю девушку, которая совершала пробежку.

Пострадавшая от нападения из-за шорт в Нахабино рассказала, как именно ее избил уроженец Таджикистана. Девушка пояснила, что мигрант преградил ей путь. Изначально она подумала, что тот намеревается что-то спросить. Однако молодой человек стал кричать и сыпать оскорблениями.

Заподозрив неладное, россиянка попыталась отойти. В это время мигрант схватил ее за руку и ударил в лицо. Несчастная сумела отбежать, однако молодой человек преследовал ее до тех пор, пока на происходящее не обратил внимание один из прохожих. После происшествия девушка сняла побои и написала заявление в полицию.

В МВД России «Ленте.ру» рассказали о задержании напавшего на девушку мигранта. На опубликованном видео его усаживают в служебный автомобиль. Задержанный оказался работником местной коммунальной компании. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о побоях.