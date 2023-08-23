Силовые структуры
Задержан ударивший россиянку на пробежке за короткие шорты мигрант
Полиция задержала мигранта, ударившего девушку на пробежке в Нахабино
Начало событий в новости В МВД России прокомментировали нападение мигранта на девушку из-за одежды
Сотрудники полиции нашли и задержали мужчину, который ударил по лицу россиянку на пробежке в подмосковном Нахабино за короткие шорты. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Видео с задержанным опубликовал Telegram-канал SHOT.
На кадрах видны полицейские, усаживающие мужчину в служебную машину.
Задержанный оказался мигрантом, работающим в местной управляющей компании. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побоях.
Также по факту инцидента проверку поручил провести председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.
О нападении мужчины на жительницу Нахабино сообщалось ранее 23 августа. После удара неизвестный скрылся, полиция начала его поиски.