Задержан ударивший россиянку на пробежке за короткие шорты мигрант

Полиция задержала мигранта, ударившего девушку на пробежке в Нахабино

В МВД России прокомментировали нападение мигранта на девушку из-за одежды

Начало событий в новости В МВД России прокомментировали нападение мигранта на девушку из-за одежды

Сотрудники полиции нашли и задержали мужчину, который ударил по лицу россиянку на пробежке в подмосковном Нахабино за короткие шорты. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео с задержанным опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны полицейские, усаживающие мужчину в служебную машину.

Задержанный оказался мигрантом, работающим в местной управляющей компании. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Также по факту инцидента проверку поручил провести председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

О нападении мужчины на жительницу Нахабино сообщалось ранее 23 августа. После удара неизвестный скрылся, полиция начала его поиски.