В МВД России прокомментировали нападение мигранта на девушку из-за одежды

В Подмосковье полиция ищет мигранта, который напал на девушку из-за одежды

В дежурную часть Нахабинского отдела полиции поступило заявление от жительницы ЖК «Красногорский», на которую во время утренней пробежки напал мигрант. Об этом «Подъему» сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Теперь силовики пытаются установить личность мужчины и задержать злоумышленника для привлечения к предусмотренной законом ответственности. «Девушка сообщила, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент когда она совершала утреннюю пробежку», — рассказали в ведомстве.

Утром 23 августа в подмосковном Нахабино мигрант ударил совершавшую пробежку девушку в шортах и футболке. Он якобы сделал это из-за одежды россиянки.