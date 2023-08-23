Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:09, 23 августа 2023Силовые структуры

Возбуждено уголовное дело в отношении избившего россиянку из-за одежды мигранта

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении мигранта, ударившего девушку
Начало событий в новости Задержан ударивший россиянку на пробежке за короткие шорты мигрант

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В подмосковном Нахабино дознаватели возбудили уголовное дело в отношении мигранта, избившего жительницу ЖК «Красногорский» во время утренней пробежки. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину подозревают в совершении преступления по статье 116 («Побои») Уголовного кодекса РФ.

Утром 23 августа в подмосковном Нахабино мигрант ударил совершавшую пробежку девушку в шортах и футболке. Он якобы сделал это из-за одежды россиянки. Девушка написала заявление в полицию, и силовики начали его поиски.

Через несколько часов нападавшего задержали. Он оказался мигрантом, работающим в местной управляющей компании.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. Как отреагировали на его возвращение известные фигуристы?

    Актер-боец Тактаров рассказал о потере ролей в зарубежных фильмах

    Пассажир пригрозил попутчикам бомбой, сорвал рейс в Турцию и попал на видео

    Нелепую деталь на фото Эмили Ратаковски с собакой высмеяли в сети

    В Польше пригрозили Украине «медленной агонией»

    Евросоюз обвинили в замалчивании проявлений нацизма на Украине

    Названа причина рекордного роста поставок российского газа в ЕС

    Шарлиз Терон рассказала о сложностях похудения после 40

    Названы способные уничтожить F-16 истребители

    На Украине сообщили о разработке аналога российского беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости