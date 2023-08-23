Возбуждено уголовное дело в отношении избившего россиянку из-за одежды мигранта

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении мигранта, ударившего девушку

Задержан ударивший россиянку на пробежке за короткие шорты мигрант

Начало событий в новости Задержан ударивший россиянку на пробежке за короткие шорты мигрант

В подмосковном Нахабино дознаватели возбудили уголовное дело в отношении мигранта, избившего жительницу ЖК «Красногорский» во время утренней пробежки. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину подозревают в совершении преступления по статье 116 («Побои») Уголовного кодекса РФ.

Утром 23 августа в подмосковном Нахабино мигрант ударил совершавшую пробежку девушку в шортах и футболке. Он якобы сделал это из-за одежды россиянки. Девушка написала заявление в полицию, и силовики начали его поиски.

Через несколько часов нападавшего задержали. Он оказался мигрантом, работающим в местной управляющей компании.