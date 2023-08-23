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15:19, 23 августа 2023Россия

Избитая из-за облегающих шорт россиянка раскрыла подробности нападения

Избитая мигрантом в Подмосковье девушка: удар был хороший

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Избитая в Подмосковье девушка раскрыла подробности нападения на нее. Фрагмент беседы с ней опубликовал Telegram-канал SHOT.

Мигрант ударил девушку во время пробежки из-за облегающих шорт, в которые она была одета.

По словам россиянки, мужчина преградил ей путь. «Я снимаю наушник: думаю, может, спросить что-то хочет. Он как бы с таким наездом: "Что ты так оделась? Что ты тут бегаешь?"», — пояснила девушка, которая оказалась мастером спорта по легкой атлетике.

Заподозрив неладное, она попыталась отойти. В это время мигрант схватил ее за руку и ударил в лицо. Пострадавшая сумела отбежать, однако мужчина преследовал ее до тех пор, пока происходящим не заинтересовался один из прохожих. «Удар был хороший», — отметила спортсменка.

В МВД России «Ленте.ру» сообщили о задержании напавшего на девушку мигранта. На опубликованном видео мужчину усаживают в служебный автомобиль. Задержанный оказался работником местной коммунальной компании. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

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    Алан Босиков
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