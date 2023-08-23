Момент преследования мигрантом бегуньи в Подмосковье сняли на видео

В Московской области момент преследования мигрантом бегуньи сняли на видео

В городе Нахабино Московской области момент преследования мигрантом совершавшей пробежку девушки сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram.

На кадрах видно, как молодой человек неотступно следует за спортсменкой, идя за ней быстрым шагом. Предположительно, видео снято до того, как он напал на девушку.

23 августа молодой человек ударил девушку во время пробежки. В беседе с заступившимся за нее прохожим мигрант рассказал, что ему не понравилась облегающая одежда пострадавшей. Сама девушка — мастер спорта по легкой атлетике — рассказала, что незнакомец преградил ей путь и ударил кулаком в лицо.

Вскоре после случившегося мужчину задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Также стало известно о наличии у 20-летнего гражданина Таджикистана заболевания психиатрического профиля.

На инцидент отреагировали в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, действия мигранта были мотивированы религиозной и национальной ненавистью.