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17:30, 23 августа 2023Россия

В СПЧ увидели религиозную ненависть в избиении россиянки мигрантом из-за шорт

Член СПЧ Кабанов: мигрант избил россиянку в шортах из-за религиозной ненависти

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Избиение мигрантом россиянки, совершавшей пробежку в шортах, произошло на почве религиозной ненависти. Такую связь увидел член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов, его слова приводит РИА Новости.

По мнению правозащитника, правоохранительные органы неверно классифицируют инцидент — избиение было не простым хулиганством.

«Это не хулиганство, не просто хулиганство. Это действия, которые были мотивированы религиозной и национальной ненавистью. Должна быть правильная оценка», — заявил Кабанов.

Ранее избитая рассказала о случившемся. По ее словам, она бегала в наушниках, когда мужчина преградил ей путь. «Я снимаю наушник: думаю, может, спросить что-то хочет. Он как бы с таким наездом: "Что ты так оделась? Что ты тут бегаешь?"» — вспомнила она.

В МВД России «Ленте.ру» сообщили, что нападавший уже задержан.

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    Марк Леонов
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