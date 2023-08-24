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17:23, 24 августа 2023Россия

В Госдуме раскритиковали законопроект о депортации «распускающих руки» мигрантов

Депутат Хамзаев раскритиковал законопроект о высылке мигрантов за приставания
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев прокомментировал высказанное вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложение высылать из России мигрантов, которые совершают оскорбительные домогательства в отношении граждан. В беседе с «Лентой.ру» Хамзаев раскритиковал эту идею, аргументировав свою позицию тем, что подобные законодательные изменения будут лишними.

«Заявление Даванкова не имеет ничего общего с решением этой проблемы. (...) С точки зрения правовой части, у нас преступное поведение полностью зафиксировано в законодательстве, у нас закон очень выверенный и строгий в этой части, у нас есть и механизм запрета на въезд», — считает парламентарий.

Все законы определены как для граждан России, так и для всех, кто находится на ее территории. Я бы не сказал, что у нас мягкое законодательство, которое требует какого-то усложнения

Султан Хамзаев член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Депутат также обратил внимание, что предложение Даванкова было сделано на фоне инцидента с нападением уроженца одной из стран Средней Азии на жительницу подмосковного Красногорска. Хамзаев подчеркнул, что у задержанного была диагностирована шизофрения, что, по мнению Хамзаева, имеет ключевое значение для оценки этой ситуации.

«Это был больной человек. Неправильно считать, что если человек, больной шизофрений, себя неправильно повел, то нужно менять закон во всей Российской Федерации», — объяснил депутат.

Ранее Даванков предложил высылать мигрантов из России за оскорбительные домогательства в отношении граждан. Депутат объяснил, россияне регулярно жалуются на приставания со стороны мигрантов, в особенности в летнее время.

Парламентарий подчеркнул, что печальным подтверждением необходимости данной меры стал случай с мигрантом, который ударил россиянку из-за длины ее шорт.

Речь идет о нападении уроженца одной из стран Средней Азии на жительницу подмосковного Красногорска, которая совершала пробежку. Мигрант объяснил, что ему не понравилась облегающая одежда россиянки. В свою очередь, пострадавшая рассказала, что мужчина преградил ей путь и ударил кулаком в лицо. Позднее выяснилось, что мужчина страдал от шизофрении.

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    Кирилл Садовский
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