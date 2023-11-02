Семью мигрантов выдворят из России после школьного конфликта с участием их сына. Что известно об инциденте?

МВД: семью мигрантов выдворят из РФ после школьного конфликта с участием их сына

Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства после школьного конфликта с участием их сына. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.

По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями управление МВД по Нижегородской области

Полиция установила, что 41-летний гражданин другого государства нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя жена не выехала из России по истечении законного срока пребывания.

В отношении супругов составили протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России»). В настоящее время они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан управления МВД по Нижегородской области.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, члены семьи являются уроженцами Азербайджана. Мигранты привлекли внимание правоохранительных органов после того, как сын избил ребенка в школе.

Избиение ученика восьмиклассником произошло в середине сентября из-за личного конфликта

Избиение ученика произошло в середине сентября, но резонанс дело приобрело после распространения видеозаписи в соцсетях и местных пабликах, рассказали в управлении МВД по Нижегородской области.

В региональном главке оперативно отреагировали на поступившую информацию и начали проверку. Сотрудники Центра противодействия экстремизму разъяснили обстоятельства конфликта между двумя учащимися школы в Московском районе. Нападавший подросток якобы пытался отомстить за младшеклассника.

По предварительным данным, причиной инцидента стала личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что последний ранее обидел пятиклассника управление МВД по Нижегородской области

Как сообщает портал «Нижний Новгород онлайн», инцидент произошел в школе №76 Московского района. На видеозаписи один из учащихся избил школьника в туалете, пока остальные ребята спокойно наблюдали за этим.

Уточняется, что нападавшим оказался 14-летний юноша, он вместе с семьей переехал в Нижний Новгород из Сочи год назад. В материале сообщается, что подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).

Отмечается, что на учет его поставили из-за того, что он якобы приставал к девочкам. После этого его перевели в школу №76, где были свободные места. Где школьник обучался до этого, неизвестно.

По данным портала, после инцидента школьник извинился вместе с отцом и братом. Все они пообещали соблюдать российское законодательство и больше не допускать подобных ситуаций.

Проверку по факту избиения ребенка проводит Следственный комитет

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьника и доложить о ее результатах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Нижегородской области проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах

Следственный комитет России

Ранее в Госдуме предложили высылать мигрантов из России за приставания к гражданам. Депортировать иностранцев «первым же рейсом» предложил депутат Владислав Даванков. Его коллега, депутат Султан Хамзаев раскритиковал инициативу, заявив, что предложенные Даванковым меры не помогут решить проблему. Действующим законодательством уже определен механизм воздействия на мигрантов в случае совершения ими правонарушений, сказал парламентарий.