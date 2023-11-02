Семью мигрантов выдворят из России из-за школьного конфликта с участием их сына

МВД: семью мигрантов выдворят из России из-за конфликта с участием их сына

В Нижегородской области семью мигрантов из пяти человек обязали покинуть территорию России из-за школьного конфликта с участием их сына. Троих детей и двоих взрослых выдворят из страны после уплаты штрафа, сообщает региональный главк МВД России.

Поводом к проведению проверки в отношении иностранцев стал инцидент в сентябре 2023 года с участием одного из воспитываемых в семье детей.

Полицейские выяснили, что родители мальчика нарушили нормы миграционного законодательства, не выехав из России по истечении срока предельного пребывания в стране. В отношении мужчины и женщины были составлены протоколы об административном правонарушении, суд принял решение об их выдворении. Трое несовершеннолетних детей также будут выдворены.

Сейчас 41-летний мужчина и 23-летняя женщина помещены в центр временного содержания иностранцев.

Ранее в Госдуме предложили высылать мигрантов из России за приставания к гражданам. Депортировать иностранцев «первым же рейсом» предложил депутат Владислав Даванков. Его коллега, депутат Султан Хамзаев раскритиковал инициативу, заявив, что предложенные Даванковым меры не помогут решить проблему. Действующим законодательством уже определен механизм воздействия на мигрантов в случае совершения ими правонарушений, сказал парламентарий.