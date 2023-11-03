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13:22, 3 ноября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об инцидентах с участием мигрантов

Песков об инцидентах с участием мигрантов: многие из приезжих не нарушают закон

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Большое количество приехавших в Россию иностранцев ведут себя добропорядочно и не нарушают закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на вопрос об инцидентах с участием мигрантов и повышенном внимании к ним.

Действия правоохранительных органов в отношении иностранных граждан соответствуют характеру совершаемых мигрантами действий, сказал пресс-секретарь. «Если осуществляются правонарушения, то они преследуются по закону», — пояснил он.

Ранее в Нижегородской области суд принял решение о выдворении из России семьи мигрантов после школьного инцидента с участием их сына. Страны покинут двое взрослых и трое детей. До выдворения мужчина и женщина будут находиться в изоляции.

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      Алан Босиков
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