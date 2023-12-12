Две семьи мигрантов выдворят из России. Их дети забросали снегом Вечный огонь

Суд постановил выдворить из России семьи потушивших Вечный огонь школьников

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 12 декабря, вынес решение по делу о закидавших Вечный огонь в городе детях. В объединенной пресс-службе судов сообщили, что две семьи выдворят из России.

К административной ответственности привлекли троих человек: Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзат Батырову. Стало известно, что они не встали на миграционный учет.

В чем обвиняют семьи подростков

Четырех человек признали виновными по части 3 статьи 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») КоАП РФ. Свою вину фигуранты дела признали.

Помимо выдворения из страны им назначили штрафы в размере пяти тысяч рублей.

Родителей подростков после вынесения решения суда поместили в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а их детей — на временное содержание в специализированные учреждения. 11-летний подросток, который на ролике затушил Вечный огонь, был помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

При этом не исключено, что выдворение может затянуться из-за интереса к истории главы Следственного комитета Александра Быстрыкина. Он распорядился подготовить доклад о ситуации петербургскому следственному управлению. Если по его результатам будет возбуждено уголовное дело, то на время следствия семьям придется остаться в стране.

Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе

Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, на проспекте Ленина в Красном Селе. Трое подростков закидали снегом Вечный огонь. Ситуация попала на видео. На кадрах дети некоторое время играют со снегом возле мемориала. В какой-то момент один из них поднимает в руках снег и бросает его на огонь, после чего он гаснет. В понедельник, 11 декабря, двоих братьев из одной семьи, а также мальчика из другой задержали и передали родителям.

Нарушителями помимо 11-летнего школьника оказались двое братьев 10 и 14 лет — граждане одного из государств ближнего зарубежья.

В этому году подростки уже не первый раз тушат Вечный огонь в российских городах

Подобный случай произошел в Саратове, когда подростки потушили снегом Вечный огонь, вели себя неподобающе рядом с мемориалом и стали фигурантами уголовного дела. По итогам полицейской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

В ноябре дети потушили Вечный огонь в Норильске. Инцидент попал на видео, которое администрация передала полиции. Позже стало известно, что на кадры попали дети 10 и 11 лет. Их действия могут быть квалифицированы как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

В начале декабря подростки потушили Вечный огонь в Калининграде. Затушенный детьми Вечный огонь оперативно удалось восстановить сотрудникам аварийно-спасательной службы.