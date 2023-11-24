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15:08, 24 ноября 2023Силовые структуры

Установлены личности потушивших Вечный огонь российских подростков

СК: в Норильске найдены школьники, потушившие Вечный огонь на площади

Кадр: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков, потушивших пламя Вечного огня на площади Памяти Героев в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.

Ими оказались школьники 10 и 11 лет.

Все произошло 19 ноября. Двое несовершеннолетних, находясь на мемориальном комплексе «Вечный огонь», потушили пламя снегом и ногами, а затем убежали. В полицию с заявлением обратился директор муниципального учреждения, после чего следственные органы начали проверку.

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