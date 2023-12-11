Иностранцы потушили Вечный огонь в Петербурге и могут попасть под следствие

В Петербурге задержали подростков из Узбекистана, потушивших Вечный огонь

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков из Узбекистана по подозрению в том, что они потушили Вечный огонь. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 10 декабря школьники играли в снежки около Вечного огня на проспекте Ленина в Красном Селе. Они якобы и забросали снегом пламя. Подозреваемых задержали в тот же день, опросили и после передали родителям.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Калининграде подростки потушили Вечный огонь и попали на видео. Их ищет полиция.