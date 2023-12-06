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11:27, 6 декабря 2023Россия

В России подростки потушили Вечный огонь и попали на видео

В Калининграде подростки потушили Вечный огонь и попали на видео

В Калининграде подростки потушили Вечный огонь и попали на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На кадрах трое детей стоят около стелы и Вечного огня. Затем один из детей бросает в пламя снег. После того, как пламя погасло, подростки разбегаются.

Вечный огонь вновь зажгли прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной службы. Попавших на видео детей ищет полиция.

Ранее аналогичный случай произошел в Норильске, где подростки также потушили Вечный огонь. Еще один эпизод произошел в Саратове, где на потушивших Вечный огонь детей завели уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

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      Алан Босиков
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