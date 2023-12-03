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12:18, 3 декабря 2023Силовые структуры

Потушившие Вечный огонь российские подростки попали под следствие

МВД возбудило дело против подростков, потушивших снегом Вечный огонь в Саратове

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи МВД возбудили уголовное дело против подростков, которые потушили Вечный огонь в Саратове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Полицейские провели процессуальную проверку по факту публикации в интернете фотографий с противоправными действиями несовершеннолетних. В их действиях установлены признаки преступления, которое было квалифицировано по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку и возбудить уголовное дело в связи с поведением подростков у братской могилы на Театральной площади Саратова, где установлен памятник Борцам революции 1917 года и Вечный огонь в память о погибших.

Несовершеннолетние забросали снегом Вечный огонь и вели себя недостойно у памятника.

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      Любовь Ширижик
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