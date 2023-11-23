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13:26, 23 ноября 2023Россия

В российском городе подростки потушили Вечный огонь и попали на видео

В Норильске подростки потушили Вечный огонь и попали на видео

В Норильске подростки потушили Вечный огонь. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Телеграм Норильска».

На кадрах с камеры наблюдения, установленной на одной из городских площадей, видно, как дети подбегают к монументу и взбираются на плиту, посреди которой установлен Вечный огонь. Один из них тушит пламя, после чего оба школьника удаляются.

В администрации города сообщили, что видеозапись передали полицейским. Случившееся может быть квалифицировано как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность, отмечает канал.

Ранее в Москве задержали мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь. Злоумышленник вылил на Вечный огонь жидкость из пластиковой бутылки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, а самого фигуранта взяли под стражу.

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      Алан Босиков
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