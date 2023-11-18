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11:23, 18 ноября 2023Силовые структуры

Мужчина пытался потушить Вечный огонь в Москве и был задержан

Мужчина пытался потушить Вечный огонь и разбросал венки на Поклонной горе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ночь на 18 ноября 49-летний мужчина, находясь на территории Поклонной горы в Москве, пытался потушить Вечный огонь и разбросал венки, возложенные в память о солдатах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом пишет столичная прокуратура в Telegram.

Отмечается, что злоумышленник вылил на Вечный огонь жидкость из пластиковой бутылки. Как сообщает прокуратура, фигурант задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По решению Дорогомиловского межрайонного прокурора уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины органами полиции, изъято и передано для организации дальнейшего расследования, а также квалификации действий фигуранта по пункту "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ в территориальный орган Следственного комитета РФ», — сообщили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае арестовали двух жителей Дагестана, которые помочились на Вечный огонь. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

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      Анастасия Яланская
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