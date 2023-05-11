Двое пьяных россиян помочились на Вечный огонь и попали под следствие

В Ставрополье двое пьяных жителей Дагестана помочились на Вечный огонь, их арестовали

В Ставропольском крае арестовали двух жителей Дагестана, которые помочились на Вечный огонь. Об этом сообщает Baza.

Двое мужчин отмечали день рождения одного из них. Праздновали они ранним утром 5 мая у Памятника Вечной Славы в городском парке Нефтекумска. В состоянии сильного алкогольного опьянения они стали справлять нужду на постаменте чаши Вечного огня и снимать процесс на видео.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Кроме того, они отправлены под административный арест за проступок.

10 мая сообщалось, что в Московской области следователи возбудили дело в отношении мужчины по факту реабилитации нацизма. 7 мая он отдыхал около монумента «Город воинской доблести» в Серпухове и прикурил сигарету от Вечного огня.