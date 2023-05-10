В Подмосковье против мужчины возбудили дело о реабилитации нацизма

В подмосковном Серпухове возбудили дело в отношении мужчины, прикурившего от Вечного огня

В Московском области следователи возбудили дело в отношении мужчины по факту реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 мая мужчина отдыхал около монумента «Город воинской доблести» в Серпухове. Он совершил противоправные действия около Вечного огня солдатской славы и бессмертия. Мужчина прикурил сигарету от Вечного огня, уточняет ТАСС.

В настоящий момент следователи осмотрели памятник, провели допросы и запросили видеозапись с камеры, на которой видны действия фигуранта.

Ранее в Оренбургской области 61-летнюю пенсионерку обвинили в реабилитации нацизма в сети.

