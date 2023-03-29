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09:53, 29 марта 2023Силовые структуры

Российскую пенсионерку обвинили в реабилитации нацизма из-за комментария в сети

В Оренбургской области 61-летнюю пенсионерку обвинили в реабилитации нацизма в сети

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Оренбургской области 61-летняя жительница города Абдулино обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили с региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 27 февраля 2022 года женщина опубликовала комментарий в соцсети, в котором одобряла насильственные действия военных преступников нацистской Германии.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту в части 2 статьи 354.1 УК РФ («Одобрение нацизма, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

«Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — добавили в СКР.

Ранее в Сочи суд приговорил жителя Крыма к 10 месяцам за демонстрацию нацистской символики.

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Екатерина Власова
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