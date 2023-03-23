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14:00, 23 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 10 месяцев за демонстрацию нацистской символики

В Сочи суд приговорил жителя Крыма к 10 месяцам за демонстрацию нацистской символики

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил 19-летнего жителя Крыма к 10 месяцам колонии-поселения за демонстрацию нацистской символики. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе Краснодарского края.

Россиянина признали виновным по статье 282.4 («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики лицом, подвергнутым административному наказанию за административное правонарушение») УК РФ.

21 июля 2022 года осужденный был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов и досмотра машины, во время чего он публично продемонстрировал нагрудный знак люфтваффе «Пилот» (пилотский знак германских ВВС), эмблему третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова», а также флаг нацистской Германии на телефоне. Свою вину молодой человек признал. Нацистскую символику по решению суда уничтожат.

Ранее сообщалось, что в Хакасии мужчина получил обвинение в реабилитации нацизма за публикации в интернете.

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Илона Палей
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